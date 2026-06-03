В отделе МВД в Березниках сменится руководитель

Полковник полиции Юрий Пепеляев покинул должность начальника отдела МВД «Березниковский». Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, господин Пепеляев возглавил отдел полиции в одном из городов на территории ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Пепеляев

Фото: МВД Юрий Пепеляев

Фото: МВД

В Березниках новый руководитель пока не назначен, исполняющим обязанности на данный момент является замначальника отдела по охране общественного порядка, подполковник полиции Сергей Югов.

Юрий Пепеляев был назначен начальником отдела «Березниковский» в июне 2022 года. Работу в органах МВД начал в 1998 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. Проходил службу в УФСКН России по Пермскому краю, где последовательно прошел путь от старшего оперуполномоченного до заместителя начальника управления, затем был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по городу Перми — начальником полиции.