В аэропорту Пулково задерживаются рейсы в Самару и Оренбург

В санкт-петербургском аэропорту Пулково более чем на два часа задерживаются 42 рейса. С запасных аэродромов ожидают вылета еще 12 бортов. Среди задержанных — рейсы в Самару и Оренбург, сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Рейс авиакомпании Smartavia с вылетом в Самару в 9:20 (MSK) задержан как минимум на пять часов. Вылет из Курумоча в Санкт-Петербург, запланированный в 13:15 (MSK+1), также откладывается.

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines с вылетом в Оренбург в 10:10 (MSK) задержан как минимум на четыре часа. При этом рейс перевозчика «Россия» из Оренбурга в Санкт-Петербург перенесен с 6:25 (MSK+2) на 21:25 (MSK+2).

Утром вражеские дроны атаковали объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, есть пострадавшие.

Андрей Сазонов