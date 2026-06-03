В Татарстане 47% работающих жителей еще не использовали ни одного дня отпуска в этом году. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти половина работников в Татарстане не брали отпуск в 2026 году

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Почти половина работников в Татарстане не брали отпуск в 2026 году

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Частично отпуск израсходовали 31% опрошенных, полностью — 6%. Еще 16% респондентов сообщили, что не были в официальном отпуске, так как пока не трудоустроены.

Согласно исследованию, жители Татарстана чаще всего планируют отпуск на летние месяцы. Июль для отдыха выбирают 55% опрошенных, август — 48%, июнь — 41%. Сентябрь предпочитают 40% респондентов, май и октябрь — по 17%.

Наименее популярными месяцами для отпуска стали январь и февраль — их выбрали 4% и 6% участников опроса соответственно.

Анна Кайдалова