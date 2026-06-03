Глава промкластера Татарстана предложил меры поддержки кластеров

Председатель правления промышленного кластера Татарстана и делового объединения кластеров России Сергей Майоров предложил разработать программу развития кластерной экономики до 2036 года, сообщила пресс-служба объединения.

Предложения направили председателю комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову. Среди инициатив — возобновление работы межведомственной группы по развитию кластерной модели экономики, созданной по поручению президента России в 2018 году.

Сергей Майоров сообщил, что внедрение кластерной модели в Татарстане способствовало росту промышленной отгрузки, инвестиций и индекса промышленного производства. По его словам, в 2025 году республика привлекла около 150 млрд руб. федеральных субсидий и льготного финансирования.

Анна Кайдалова