Уголовное дело Ирины Кононовой прекратили за истечением срока давности

Ленинский районный суд Уфы прекратил уголовное дело в отношении экс-замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой по нереабилитирующим основаниям, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности, сообщают «Пруфы». Судья удовлетворила соответствующие ходатайства прокуратуры и защиты. Ирина Кононова согласилась на прекращение дела, но вину не признала, отмечает издание.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне 2025 года Ленинский районный суд Уфы зарегистрировал уголовное дело Ирины Кононовой, обвиняемой в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

По информации пресс-службы управления СКР по Башкирии, Ирина Кононова, несмотря на наличие финансирования, не обеспечила неизлечимо больного ребенка и двух инвалидов необходимой медицинской продукцией, проигнорировав решения врачебных комиссий и судов.

Майя Иванова