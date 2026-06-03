«Дональд Трамп рассчитывает на собственное чутье»

Национальную разведку Соединенных Штатов Америки возглавил специалист по финансам и ипотеке. Глава Белого дома заявил, что Уильям Пулте будет совмещать должность куратора спецслужб и руководителя Федерального управления жилищного финансирования. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп по-прежнему верен себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки США вместо ушедшей в отставку Тулси Габбард назначен 38-летний Уильям Пулте. Так же, как и Стив Уиткофф, он выходец из риэлторского бизнеса, разбирается в тележурналистике, но никогда не имел ничего общего со спецслужбами и иными структурами безопасности. Однако специалисты уверяют, что Пулте — бескомпромиссный сторонник Дональда Трампа, и это качество является определяющим. Его последнее место работы — руководитель Федерального управления жилищного финансирования; также он является председателем ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Здесь нужно немного отвлечься, чтобы напомнить аудитории, особенно молодым людям, историю этих двух весьма известных организаций. Они были, скажем так, символом ныне далекого мирового финансового кризиса 2008 года. Фактически эти структуры работали как финансовая пирамида. Скупали токсичные активы, затем перепродавали их, надувая тем самым так называемый финансовый пузырь, который впоследствии лопнул, что аукнулось по всему миру. В результате они были национализированы.

Осенью 2025 года комиссия по этике Fannie Mae посчитала, что руководство заставляло сотрудников незаконно поднимать конфиденциальные архивные документы против политических противников 47-го президента Соединенных Штатов. Таким образом, в очень сложный исторический момент, фактически во время войны, ключевое ведомство самой сильной страны мира возглавляет молодой человек без какого-либо соответствующего опыта.

Более того, он заряжен на действия в первую очередь против внутренних, а не внешних врагов нынешнего главы Белого дома. Впрочем, видимо, нужно перестать удивляться: Пентагон, например, возглавляет бывший телеведущий, важные международные контакты осуществляют зять и близкий друг действующего лидера. Это ведь вечный вопрос: кто эффективнее — человек преданный или профессионал своего дела, но который, что называется, на сторону смотрит? А бывает, и самые лояльные предают.

Все бы хорошо, но когда речь идет о мировой безопасности, от всего этого становится как-то немного не по себе. Видно, Трамп рассчитывает на собственное чутье, которое не подведет. Время нынче такое — никому доверять нельзя. На одно понадеемся: когда-нибудь этот хаос мировой перестройки закончится. Хорошо бы, конечно, дожить до этого светлого часа.

Дмитрий Дризе