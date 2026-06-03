В Оренбуржье в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход

В Бугурусланском районе вечером 2 июня водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на несовершеннолетнего пешехода на ул. Транспортной в с. Михайловка. Об этом сообщает полиция Бугуруслана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, несовершеннолетняя переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, перед близко идущим автомобилем. В результате ДТП учащаяся «Михайловской» СОШ госпитализирована в лечебное учреждение с телесными повреждениями.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева