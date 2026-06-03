Уфимец получил условный срок за кражу 2,5 млн рублей у сестры и сожительницы

Иглинский межрайонный суд вынес приговор уфимцу, признанному виновным в краже (пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) у своей сестры и сожительницы с банковских счетов около 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также взыскал с него сумму причиненного ущерба.

Установлено, что фигурант дела, получив доступ к банковским картам своей сестры и сожительницы, оформил кредитные договоры, используя их данные без согласия. Полученные почти 2,5 млн руб. он потратил, оплачивая различные покупки.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова