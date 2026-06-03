Экс-сотрудник аппарата правительства Башкирии получил 3,5 года колонии

Советский районный суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима Арсена Зулькарнаева — бывшего старшего специалиста департамента по взаимодействию с административными органами и развитию спорта правительства Башкирии. Его признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ) при рекрутинге военнослужащих для участия в СВО, сообщают «Пруфы».

Осенью 2024 года, сообщает интернет-портал со ссылкой на следствие, господин Зулькарнаев участвовал в сборе денег с сельскохозяйственных предприятий для оплаты услуг рекрутеров, которые склоняли кандидатов к подписанию контрактов с Минобороны РФ. По версии правоохранительных органов, в общей сложности удалось собрать около 800 тыс. руб. Деньги должен был получить Арсен Зулькарнаев, однако передачу пресекли сотрудники ФСБ.

По данным издания, сам обвиняемый доказывал, что цели присвоить деньги он не имел, а собирался рассчитаться с рекрутерами на следующий день после задержания. Кроме того, настаивала защита, на момент задержания бывший чиновник уже не являлся госслужащим.

Свидетелями по уголовному делу проходили замминистра сельского хозяйства Башкирии Фавзят Ханнанов, руководитель благотворительного фонда «Независимость» Айсылу Гизатуллина и вице-премьер — руководитель аппарата правительства региона Азамат Абдрахманов, который курировал программу рекрутирования, отмечают «Пруфы».

Вынося приговор, суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у обвиняемого пятерых детей и многочисленных благодарностей.

Идэль Гумеров