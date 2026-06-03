Директора березниковской УК дисквалифицировали на полгода

Мировой судья судебного участка №8 Березниковского судебного района Пермского края признал директора управляющей компании ООО «Набережная» виновным в нарушении лицензионных требований и дисквалифицировал на шесть месяцев. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора в Пермском крае.

Как установила ИГЖН, директор УК допустил наличие у ООО «Набережная» подтвержденной судебными актами задолженности перед ресурсоснабжающей организацией — ООО «Березниковская водоснабжающая компания». Сумма долга превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг холодного водоснабжения, поставляемого в целях содержания общего имущества многоквартирных домов.

В ИГЖН отметили, что ранее руководитель ООО «Набережная» уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов и был оштрафован на 175 тыс. руб.

ООО «Набережная» основано 10 апреля 2009 года и зарегистрировано в городе Березники. Компания занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, а также имеет действующую лицензию на управление многоквартирными домами. В управлении ООО «Набережная» находится 31 многоквартирный дом, расположенный в Березниках. Директором компании является Олеся Шишкина.