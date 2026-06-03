Дефицит бюджета Хакасии вырос до 7,4 млрд рублей после внесения поправок

Верховный совет Хакасии внес поправки в республиканский бюджет на 2026 год. Сессия регионального парламента проходит 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Внесение изменений в закон о бюджете на 2026 год обусловлено необходимостью внесения изменений в доходную и расходную части… В том числе в связи с проводимой в процессе исполнения республиканского бюджета работой по сокращению расходов бюджета в целях обеспечения его сбалансированности»,— пояснила представившая депутатам соответствующий законопроект и. о. министра финансов Хакасии Марина Гардер.

Доходы сокращены на 469,47 млн руб., в частности из-за падения поступлений от налога на прибыль организаций. «Поступления по налогу в январе—марте текущего года составили 2 млрд руб., что на 546,82 млн руб., или на 21,5%, меньше поступлений января—марта 2024 года, и обусловлено падением налоговой базы в алюминиевой и угольной отраслях в результате сохранения санкционной политики»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, на 1,1 млрд руб. снижено поступление налога на имущество организаций. Причиной указано «осуществление возвратов и зачетов по налогу организациями гидроэнергетики в результате перерасчетов за периоды с 2019 года на основании судебного решения». По данным «Ъ-Сибирь», речь идет о выигранном в арбитражном суде Москвы иске ПАО «РусГидро» к Межрегиональной инспекции ФНС о возврате неверно доначисленных налогов на имущество организаций. В Хакасии работает входящая в «РусГидро» Саяно-Шушенская ГЭС.

Доходы увеличены на 3 млн руб. В результате доходы составят 63,35 млрд руб., расходы — 70,39 млрд руб. Таким образом, дефицит запланирован в объеме 7,44 млрд руб.

Валерий Лавский