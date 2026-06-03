Четверть компаний Ижевска урежут траты на летний корпоратив

Летние корпоративы запланированы в 28% компаний Ижевска. В 46% организаций отказались от таких мероприятий, показал майский опрос от сервиса SuperJob. Оставшиеся эйчары затруднились с ответом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

«Анализ комментариев HR-служб показывает, что самый популярный вариант корпоратива этим летом — фуршет. На втором месте пикники с шашлыками. Замыкают топ-3 тимбилдинги»,— указывают аналитики. Некоторые компании планируют проводить спортивные или туристические мероприятия, а также выезды в дома отдыха.

При этом 24% представителей компаний Ижевска признались в сокращении бюджета на проведение летнего корпоратива в сравнении с 2025 годом. В 29% организаций расходы не изменились, в 28% — увеличились.