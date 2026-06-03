Житель Соликамска предстанет перед судом за фиктивную регистрацию ИП

Следователь отдела МВД России «Соликамский» окончил расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного использования документов для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Обвинение предъявлено 32-летнему местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным следствия, в августе 2025 года житель Соликамска согласился предоставить другим лицам свои документы для регистрации юридического лица. За это ему пообещали ежемесячную часть прибыли от зарегистрированной на его имя фирмы. Персональные данные соликамца были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. По указанию фактических управляющих он открыл в Перми несколько счетов в банках.

Информация о регистрации подозрительного юридического лица поступила в правоохранительные органы Москвы от имени представителей одного из столичных банков. У специалистов возникли сомнения в законности деятельности ИП, когда через счета фирмы прошла транзакция денежных средств в размере 500 тыс. руб., полученных преступным путем.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.