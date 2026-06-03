Подруга красноярского криминального авторитета получила 7 лет за вымогательство

К семи годам колонии суд Красноярска приговорил подругу лидера преступной группы, признав ее виновной в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам расследования, в 2021 году Ярослав Малиновский (находится в международном розыске), которого силовики считают лидером преступной группы, и его близкая знакомая потребовали от бывшего супруга женщины несколько квартир общей стоимостью 35 млн руб., угрожая физической расправой. После отказа выполнить требования Ярослав Малиновский поручил двум своим подручным избить мужчину. Утром 9 декабря 2021 года на ул. Академика Киренского злоумышленники избили потерпевшего кастетами, после чего скрылись.

Впоследствии нападавших задержали, следователи предъявили им обвинение по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). За избиение мужчины суд дал им четыре года и восемь месяцев и пять с половиной лет лишения свободы.

В отношении подруги Ярослава Малиновского возбудили дело о вымогательстве. Вину она не признала, утверждая, что никаких требований бывшему супругу не предъявляла, а с Ярославом Малиновским в тот период не общалась.

Илья Николаев