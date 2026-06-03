Миллионерша из Бугуруслана лишилась сбережений из-за мошенников

Жительница Бугуруслана стала жертвой организованной группы мошенников, чьи действия причинили ей ущерб в размере 42,5 млн руб. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После получения сообщения с видеофайлом женщина поверила фальшивому уведомлению о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги» и связалась по указанному номеру. Звонивший представился сотрудником ФСБ, сообщил об угрозе хищения средств со стороны «спонсора Украины» и убедил установить приложение ZOOM для проведения проверки.

В течение почти двух недель потерпевшая находилась под контролем лжепредставителей силовых структур. Ей приказали обналичить 20 млн руб., снять еще 17,5 млн руб. со счета и перечислить 5 млн руб. в качестве штрафа для согласования документов о признании ее пострадавшей.

После блокировки доступа к видеосвязи женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся розыскные мероприятия по установлению организаторов схемы обмана.

В полиции напоминают, что сотрудники государственных органов никогда не требуют перевода денег, установки приложений или передачи кодов из SMS.

Андрей Сазонов