На аукцион по строительству тюрьмы в Красноярском крае не поступило заявок

На первый аукцион по поиску подрядчика для строительства режимного корпуса — тюрьмы в Минусинске Красноярского края не поступило ни одной заявки, следует из данных на портале госзакупок. Подача стартовала 12 мая и завершилась 1 июня, подвести итоги торгов планировалось 2 июня. Стартовая цена контракта составляет 2,79 млрд руб. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заказчиком работ является ГУФСИН по Красноярскому краю, строительство запланировано в рамках гособоронзаказа по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы на период до 2035 года».

Согласно техническому заданию победителю предстоит разработать проект и построить до 5 декабря 2030 года 9-этажный комплекс для содержания 593 заключенных на ул. М. Горького, 114. По проекту тюрьма будет состоять из двух корпусов — А и Б общей площадью 19,9 тыс. кв. м. Блоки соединит переходная галерея, также предусмотрено обустройство комплекса лифтами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и домофонной связи. На территории тюрьмы, в том числе, должен быть оборудован прогулочный дворик.

Лолита Белова