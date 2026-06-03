Жительницу Нефтеюганска оштрафовали за регистрацию 13 мигрантов в своей квартире
Суд в Нефтеюганске вынес приговор 29-летней местной жительнице, признанной виновной в фиктивной регистрации 13 иностранных граждан. Она оштрафована на 180 тыс. руб., сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Полицейские установили, что собственница квартиры незаконно прописала у себя мигрантов из ближнего зарубежья. При этом иностранцы фактически не проживали по указанному адресу. В ее отношении было возбуждено восемь уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ.
Приговор вступил в законную силу. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета и покинули территорию России.