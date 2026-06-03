При ликвидации свалок в Норильске похитили 24 млн рублей

Суд в Красноярском крае вынес приговор руководителю ООО «Профит» по делу о махинациях при утилизации свалок. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1), назначив шесть лет колонии, сообщила прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Сергее Фомине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в конце 2022 года организация заключила контракт стоимостью 21 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок в Норильске. При этом фактический и официальный руководители фирмы, а также другие участники схемы выстроили работу так, чтобы создать видимость реализации контракта. В действительности компания убрала отходы только с половины заявленной площади, следует из материалов дела.

Тогда же подрядчик получил еще один муниципальный контракт стоимостью 85 млн руб. на строительство 60 площадок для накопления отходов. Чтобы сэкономить на материалах, фигурант дела, считают правоохранители, предложил исполнителю обойти техническое задание и выполнить работы по более дешевой модели.

Работы были выполнены через субподрядчика за 30 млн руб., а для беспрепятственной приемки его сообщник передал 200 тыс. руб. должностному лицу. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в надзорном ведомстве, таким образом руководитель организации в общей сложности похитил 24,5 млн руб.

Полученные деньги он легализовал через аффилированные компании и ряд финансовых операций. Еще часть средств ушла на покупку нежилого помещения в Норильске площадью 261 кв. м. Ранее в отношении руководителя учреждения-заказчика, а также второго фигуранта уголовное дело было приостановлено в связи с их убытием в зону СВО.

Александра Стрелкова