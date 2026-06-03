Спасатели эвакуировали восемь человек в красноярском поселке из-за паводка

Восемь человек эвакуированы из поселка Усть-Шушь в Курагинском муниципальном округе Красноярского края. Они размещены в поселке Курагино, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Причиной эвакуации стал подъем воды в реке Туба. Были подтоплены жилой дом и приусадебные участки.

«На сегодняшний день ожидается дальнейшее колебание уровня воды в реке Туба в районе поселка Усть-Шушь»,— отмечается в сообщении. Всего в поселке проживает менее 30 человек.

2 июня главное управление МЧС по Красноярскому краю сообщило о том, что в связи с прошедшими дождями «сформировалась очередная волна весеннего половодья». На реке Туба в черте Курагино уровень воды составлял 1008 см при опасной отметке 1040 см.

Валерий Лавский