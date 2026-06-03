В Тюмени выявили магазин, в котором почти 40% семян продавали с нарушениями

Специалисты Россельхознадзора в Тюмени обнаружили нарушения в магазине «Хит сезона» (ИП Вяткина С.А) при анализе ассортимента продукции, сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Они выяснили, что 39% сортов продаваемых семян овощей и других растений не включены в госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. С 12 января по 1 июня было проконтролировано 186 партий, требованиям не соответствовали 72 сорта.

В частности, среди таких в магазине продавались белокочанная капуста «Антикиллер», столовая свекла «Барышня-крестьянка», морковь «Длинная тупая без сердцевины», овощной горох «Великолепная семерка», репчатый лук «Пражский гигант», сладкий перец «Маршал Жуков», огурец «Селедочка», томат «Алая гроздь» и многие другие сорта. Предпринимателю выдано предостережение.

Ирина Пичурина