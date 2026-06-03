«Россети Новосибирск» направили на обновление автопарка более 52 млн рублей

В «Россети Новосибирск» поступили 20 единиц автотранспорта и спецтехники российского производства в рамках программы модернизации материальнотехнической базы. На обновление автопарка компания направила свыше 52 млн рублей.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Большая часть новой спецтехники – это бригадные автомобили на базе ГАЗ-27527 «Соболь» и внедорожники УАЗ. Этот транспорт используется для оперативной доставки энергетиков к месту работ и заменит «на посту» знаменитый УАЗ-452 («Буханка»). Новые автомобили поступят в районные подразделения компании практически по всему региону.

До конца 2026 года автопарк компании пополнится еще несколькими десятками единиц техники, в том числе: передвижными мастерскими; снегоходами; экскаваторамипогрузчиками; многофункциональными бурильно-крановыми установками; автотопливозаправщиком для перевозки трансформаторного масла; электролабораторией.

Новая спецтехника позволит персоналу «Россети Новосибирск» оперативно реагировать на нештатные ситуации, а также проводить различные виды работ в рамках эксплуатации энергообъектов даже в экстремальных погодных условиях, труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом.

Обновление автотранспорта и специальной техники системообразующей территориальной сетевой организации проводится ежегодно. Это важное условие для выполнения ключевой задачи энергетиков по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей региона.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»