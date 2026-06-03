В Новосибирске арестованы поджигатели автосервиса, где сгорели 15 машин

Подозреваемые в поджоге автосервиса задержаны в Новосибирске. На время следствия их заключили под стражу, сообщили сегодня в региональном главке МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В апреле в полицию поступило сообщение о пожаре на СТО на ул. Мира в Кировском районе. Полтора десятка машин получили повреждения, частично выгорела автомастерская. Предварительный ущерб составил 20 млн руб.

Расследование установило, что возгорание произошло из-за поджога. Стражи порядка задержали двух подозреваемых в преступлении. Установлено, что один из них решил отомстить бывшей возлюбленной и сжечь ее автомобиль, припаркованный возле бокса. Вместе с приятелем они облили бензином и подожгли машину женщины, после чего скрылись. Огонь перекинулся на другие автомобили.

В квартире одного из поджигателей оперативники изъяли более 22 г синтетических наркотиков, которые предназначались для дальнейшего сбыта.

Илья Николаев