В Новосибирске арестованы поджигатели автосервиса, где сгорели 15 машин
Подозреваемые в поджоге автосервиса задержаны в Новосибирске. На время следствия их заключили под стражу, сообщили сегодня в региональном главке МВД России.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В апреле в полицию поступило сообщение о пожаре на СТО на ул. Мира в Кировском районе. Полтора десятка машин получили повреждения, частично выгорела автомастерская. Предварительный ущерб составил 20 млн руб.
Расследование установило, что возгорание произошло из-за поджога. Стражи порядка задержали двух подозреваемых в преступлении. Установлено, что один из них решил отомстить бывшей возлюбленной и сжечь ее автомобиль, припаркованный возле бокса. Вместе с приятелем они облили бензином и подожгли машину женщины, после чего скрылись. Огонь перекинулся на другие автомобили.
В квартире одного из поджигателей оперативники изъяли более 22 г синтетических наркотиков, которые предназначались для дальнейшего сбыта.