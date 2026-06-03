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Новосибирца осудят за мошенничество с продажей тюльпанов на 5,2 млн рублей

Кировский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело о махинациях с продажей тюльпанов более чем на 5 млн руб. в отношении местного жителя. Подсудимому вменяют в вину мошенничество (ч. 2,3,4 ст. 159 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта 2024 года по март 2025-го фигурант дела, будучи директором коммерческой организации, получал деньги от клиентов под предлогом выращивания, приобретения и поставки тюльпанов. При этом взятые на себя обязательства бизнесмен не исполнял, полученные деньги он присваивал себе.

Следствием установлено 10 эпизодов преступной деятельности. Ущерб превысил 5,2 млн руб.

Александра Стрелкова

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