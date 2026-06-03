На Алтае главу потребкооператива будут судить за хищение 60 млн рублей

Председатель торгового потребительского кооператива в Алтайском крае ответит в суде за хищение у пайщиков почти 60 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019—2024 годах председатель кооператива привлекала денежные средства пайщиков, обещая им высокие проценты по вкладам. Фактически, указывается в материалах дела, какую-либо деятельность по извлечению прибыли обвиняемая не вела, а деньгами клиентов распоряжалась в личных целях. У 56 вкладчиков кооператива она похитила почти 60 млн руб.

По заявлению потерпевших следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев