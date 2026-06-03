ВС США сообщили об ударе по иранскому острову Кешм

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об ударах по иранскому острову Кешм в ответ на попытки атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами.

«2 июня вооруженные силы США успешно уничтожили несколько иранских баллистических ракет и БПЛА, а также нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в ответ на попытки атак Ирана по всему Ближнему Востоку»,— указано в сообщении командования в соцсети Х.

По данным CENTCOM, ударам американских сил предшествовала попытка Ирана запустить две баллистические ракеты в направлении Кувейта и еще три — в сторону Бахрейна. Сообщается, что ни одна из запущенных иранских ракет не достигла намеченных целей.

Иранское агентство Tasnim сообщило об атаке ВС США на телекоммуникационную вышку КСИР к югу от острова Кешм. В ответ вооруженные силы Ирана ударили по авиабазе и вертолетному подразделению в одной из стран Ближнего Востока ракетами и беспилотниками, указано в сообщении.