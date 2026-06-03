В Британии протестующие забросали полицейских камнями

Более тысячи человек вышли на протест против действий полицейских. Акция прошла после публикации кадров, на которых полиция пытается задержать раненого 18-летнего студента Генри Новака.

Как пишет AFP, протестующие прошли маршем по центру города Саутгемптон к месту преступления. Полицейских, которые пытались перекрыть их движение, забросали камнями и бутылками. Толпа размахивала флагами Англии и Великобритании.

В начале декабря 2025 года член местной сикхской общины Викрам Дигва шесть раз ударил ножом Генри Новака. Дигва вызвал полицию, заявив, что стал жертвой нападения на расовой почве. Полицейские попытались задержать Генри Новака. Затем на место происшествия прибыли врачи, которые констатировали смерть Новака.

На суде версия Викрама Дигвы не подтвердилась. 1 июня его приговорили к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения через 21 год. 2 июня были опубликованы записи с нагрудных камер полицейских. На них видно, что полиция пыталась надеть наручники на Генри Новака, не обращая внимания на его слова о том, что он ранен и ему тяжело дышать.

Полиция принесла извинения за свои действия. Один из офицеров, участвовавших в задержании, подал в отставку. С извинениями также выступала семья осужденного.