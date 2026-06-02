Выплаты волгоградским контрактникам продлили до конца лета
В Волгоградской области участникам спецоперации продлили период действия повышенных выплат на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Фото: Администрация Волгоградской области
Граждане, подписавшие контракт с Минобороны России, могут получить 3 млн руб. в качестве единовременной выплаты. Условия действительны до 31 августа, указано в сообщении.
За первый год службы составит 5,6 млн руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.