Благоустройство бульвара в Волгограде подорожало почти на 35 млн рублей

Стоимость благоустройства бульварной зоны проспекта Ленина в Волгограде (от Аллеи Героев до ул. Комсомольской) увеличилась на 34,5 млн руб. Первоначальная цена аукциона МБУ «Волгоградзеленхоз» составляла чуть более 48 млн руб. 12 мая был заключен контракт с субъектом МСП.

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Еще 8,5 млн руб. направлено на изготовление, доставку и установку ландшафтных фигур, 26 млн руб. — на изготовление и монтаж скульптур. В рамках благоустройства предполагается вырубка около 50 деревьев.

Согласно контрактам, до 3 августа необходимо изготовить скульптуры Тома Сойера, Гекльберри Финна, Робинзона Крузо, а также крышку люка с фигурой кошки на цепи, а установить их до 10 августа. Также в зоне будут поставят памятники режиссеру Станиславу Говорухину, который не связан с регионом, Владимиру Высоцкому и персонажу Володе Шарапову.

Нина Шевченко