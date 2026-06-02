Пензенца будут судить за хранение немаркированных сигарет на 17 млн рублей

Немаркированные сигареты на сумму свыше 17 млн руб. изъяли у 54-летнего жителя Пензенской области (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив ИА «Общественное мнение» Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, с сентября 2024-го по март 2025-го обвиняемый, не имея лицензии, закупил оптовую партию сигарет без маркировки. Он хранил табачную продукцию в арендованных торговых точках и гараже в Пензе.

Конфисковано более 131 тыс. пачек сигарет. Дело направлено в Первомайский райсуд Пензы.

Нина Шевченко