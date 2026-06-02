В Ульяновской области две женщины отдали мошенникам 4,5 млн рублей для «декларирования»

Жительница Вешкаймского района Ульяновской области обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой телефонных мошенников, сообщила во вторник полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе опроса было установлено, что 28 мая 69-летней пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником соцзащиты и сообщил пенсионерке, что ей якобы положены крупные социальные выплаты, для получения которых следовало назвать код, полученный в СМС-сообщении. Поверив звонившему и не зная о том, что передача некоего кода является частью стандартной схемы мошенничества, женщина назвала код, после чего ей начали поступать звонки от лжесотрудника банка, сообщившего о якобы взломе ее личного кабинета на «Госуслугах» и попытке снятия ее средств с банковского счета. Затем женщине стал звонить другой мошенник из той же группы, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который убедил женщину в том, что ее средства могут использовать мошенники для финансирования террористических организаций, в связи с чем необходимо «задекларировать» накопления. В реальности никаких взломов не было. Мошенники разыгрывали спектакль по стандартной схеме, изображая сотрудников, которые ловят мошенников, чтобы напугать женщину, лишить ее возможности трезво оценивать ситуацию и заставить исполнять их «рекомендации».

Перепуганная женщина сняла в банке все свои сбережения — 2 млн руб. и передала «курьеру», посланному мошенниками.

Днем ранее полиция сообщала, что по точно такой же схеме мошенники обманули жительницу Ленинского района Ульяновска, только на этот раз мошенник, представившись сотрудником социального фонда, сообщил, что женщине предоставлено право на получение земельного участка и ей необходимо составить заявление, предоставив персональные данные. Далее происходило по стандартному варианту запугивания, после чего женщина отдала «курьеру» для «декларирования» и размещения на «безопасном» счете 2,5 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск