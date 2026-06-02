Сергей Безруков, Илья Репин и закрытие Собиновского фестиваля

Первый летний месяц в Саратове запомнится многими культурными событиями, которые обязательно стоит посетить. Помимо концертов саратовцев ожидает богатая театральная жизнь: Сергей Безруков ждет на постановку «Казанова», а театры знакомят зрителей с любимыми классическими произведениями и даже с китайской культурой. 7 июня пройдет заключительный концерт Собиновского фестиваля. Музеи расскажут о древней жизни на планете, увлечениях и занятиях пионеров, представят архивные документы о Великой Отечественной войне и знаменитые картины Ильи Репина, переданные Третьяковской галереей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Выставки «Древняя жизнь» В Саратовском областном музее краеведения работает выставка «Древняя жизнь», созданная на основе фондов Вятского палеонтологического музея. Экспонаты представляют собой разнообразные живые организмы из различных геологических эпох. «Не ждали» В Радищевском музее впервые экспонируется знаменитая картина Ильи Репина «Не ждали» из собрания Третьяковской галереи. Также посетители смогут увидеть и другие полотна живописца: «Перед исповедью», «Под конвоем. По грязной дороге», «Арест пропагандиста». «Хочу в тимуровцы!» Государственный музей К.А. Федина ждет на выставку «Хочу в тимуровцы!», которая будет интересна как взрослым, так и детям. Интерактивное пространство, размещенное в двух залах, позволит очутиться в атмосфере того времени, оказаться на чердаке дачного сарая с секретным штабом тимуровцев, посетить пионерскую комнату, а также познакомиться с увлечениями и занятиями пионеров. «Если завтра война…» С 5 июня в Музее боевой и трудовой славы начнет работать проект «Если завтра война…». Посетители увидят оригинальную форму летчика, пехотинца, кавалериста, танкиста, моряка. Также представлены мемориальные предметы, фотографии военных архивов, плакаты периода Великой Отечественной войны, выписки из приказов о мобилизации, документы, личные письма солдат к родным, написанные накануне отправки на фронт.

Спектакли «Птичники» 27 июня театр драмы имени И.А. Слонова приглашает на спектакль «Птичники», который познакомит зрителей с традиционной китайской культурой и в то же время затронет проблемы современного человека и универсальные ценности. «Стойкий оловянный солдатик» 23 и 24 июня в Театре оперы и балета запланирована премьера — «Стойкий оловянный солдатик». Мюзикл об отважном игрушечном солдатике выходит в обновленном оформлении. В новой постановке зрителей ждут световые эффекты, участие балета и хора, а также трюки и чудесные превращения. «Бунт» 19 и 20 июня ТЮЗ Киселева представит зрителям спектакль «Бунт», за основу которого взяты три главы из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Герои пытаются ответить на вопрос: стоит ли хоть что-то в мире слезинки ребенка? Строгие, лаконичные декорации помогают отрешиться от современности и отправиться в обобщенное пространство мыслей и чувств. «Четыре желания» 17 июня в театре кукол «Теремок» пройдет премьера — спектакль по мотивам рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания». Это мудрая притча о том, какую значимость имеет каждое мгновение, проведенное рядом с растущим ребенком, а также о том, что волшебство есть даже в самых простых вещах.

Концерты Сказочный мир Диснея 14 июня в Саратовской консерватории пройдет новый концерт струнного квартета «Темпро» «Сказочный мир Диснея». Зрители услышат любимые мелодии из мультфильмов («Король Лев», «Шрек», «Алладин») и испытают на себе силу магии искусства. «Суперхиты 90-х» 26 июня в консерватории симфонический оркестр при свечах исполнит суперхиты 90-х, которые звучали на первых школьных дискотеках, — песни групп «Руки вверх», «Король и шут», «Сектор газа», «Отпетые мошенники», «Комбинация». Музыканты в вечерних платьях и малиновых смокингах смело берутся за любимые мелодии.