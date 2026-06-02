Татьяна Овсиенко, «Золушка» и золото сарматского вождя

Лето в Астрахани обещает порадовать астраханцев и гостей города различными концертами. На них выступят популярная певица Татьяна Овсиенко, Хор Сретенского монастыря, саксофонист Павел Погосян, а также прозвучат мировые хиты при свечах. Театры представят классические сюжеты («Золушка», «Дубровский») в новом исполнении. А музеи удивят посетителей старинными открытками с видами родного города, работами известных живописцев и золотыми украшениями сарматского вождя, найденными во время раскопок древних захоронений в Северном Прикаспии.

Выставки

«Лето. Цветы и фрукты»

Дом-музей Б. М. Кустодиева с 5 июня открывает выставку «Лето. Цветы и фрукты», на которой представлены произведения известных отечественных художников XX века (П. Кончаловский, С. Сахаров, Е. Кругликова), так и современных авторов (Л. Тадевосян, К. Тихонова, Е. Реутова, М. Востокова). Эксперименты с композицией, цветом и фактурой предлагают зрителю свежий взгляд на привычные сюжеты.

«Золотая кладовая»

В краеведческом музее можно посетить выставку «Золотая кладовая» и увидеть уникальные археологические предметы, найденные во время раскопок древних захоронений на территории Северного Прикаспия. Особого внимания заслуживают золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.

«Волжские города на открытках»

Также в краеведческом музее работает выставка «Волжские города на открытках издательства Акционерного общества Гранберг». Предметный ряд охватывает период с XIX по XX век. В экспозицию вошли открытки и фотодокументы, запечатлевшие природные и архитектурные достопримечательности, а также застывшие во времени пейзажи волжских городов.

Гауптвахта астраханского гарнизона

В Астраханском кремле есть уникальный объект кремлевских сооружений 1808 года в стиле классицизма. Астраханцы и гости города, посетив гауптвахту, познакомятся с бытом солдат XIX века, их вооружением, увидят обмундирование офицеров, солдат, одежду арестантов. Там же находятся офицерская гостиная, кабинет начальника гарнизона, караульное помещение и карцер.