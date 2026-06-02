Татьяна Овсиенко, «Золушка» и золото сарматского вождя
Куда сходить и что посмотреть в Астрахани в июне
Лето в Астрахани обещает порадовать астраханцев и гостей города различными концертами. На них выступят популярная певица Татьяна Овсиенко, Хор Сретенского монастыря, саксофонист Павел Погосян, а также прозвучат мировые хиты при свечах. Театры представят классические сюжеты («Золушка», «Дубровский») в новом исполнении. А музеи удивят посетителей старинными открытками с видами родного города, работами известных живописцев и золотыми украшениями сарматского вождя, найденными во время раскопок древних захоронений в Северном Прикаспии.
Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области
Выставки
«Лето. Цветы и фрукты»
Дом-музей Б. М. Кустодиева с 5 июня открывает выставку «Лето. Цветы и фрукты», на которой представлены произведения известных отечественных художников XX века (П. Кончаловский, С. Сахаров, Е. Кругликова), так и современных авторов (Л. Тадевосян, К. Тихонова, Е. Реутова, М. Востокова). Эксперименты с композицией, цветом и фактурой предлагают зрителю свежий взгляд на привычные сюжеты.
«Золотая кладовая»
В краеведческом музее можно посетить выставку «Золотая кладовая» и увидеть уникальные археологические предметы, найденные во время раскопок древних захоронений на территории Северного Прикаспия. Особого внимания заслуживают золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.
«Волжские города на открытках»
Также в краеведческом музее работает выставка «Волжские города на открытках издательства Акционерного общества Гранберг». Предметный ряд охватывает период с XIX по XX век. В экспозицию вошли открытки и фотодокументы, запечатлевшие природные и архитектурные достопримечательности, а также застывшие во времени пейзажи волжских городов.
Гауптвахта астраханского гарнизона
В Астраханском кремле есть уникальный объект кремлевских сооружений 1808 года в стиле классицизма. Астраханцы и гости города, посетив гауптвахту, познакомятся с бытом солдат XIX века, их вооружением, увидят обмундирование офицеров, солдат, одежду арестантов. Там же находятся офицерская гостиная, кабинет начальника гарнизона, караульное помещение и карцер.
Спектакли
«Золушка»
19, 20 и 21 июня Астраханский государственный театр оперы и балета приглашает на премьеру — балет «Золушка». Любимая с детства сказка оживет в танце в совершенно новой версии.
«Дубровский»
6 июня Астраханский ТЮЗ приглашает на постановку «Дубровский». Зрителей ждет не классический «разбойничий роман», а трагифарс.
«Принцесса-вредина»
12, 27 и 28 июня Астраханский театр кукол ждет зрителей на спектакль «Принцесса-вредина» о том, как богатая и избалованная героиня недовольна всем вокруг. Однако встреча с простым певцом, который считает, что счастье не находят, а создают, меняет все. Добрый и динамичный спектакль подарит зрителям море положительных эмоций.
Концерты
Хор Сретенского монастыря
11 июня в филармонии пройдет юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию коллектива. Зрители смогут услышать любимые песни и образцы духовной музыки.
Татьяна Овсиенко
14 июня в АДК «Аркадия» состоится концерт популярной эстрадной певицы Татьяны Овсиенко, на котором прозвучат любимые хиты. Организаторы обещают зрителям заряд эмоций и теплую, душевную атмосферу в зале.
Павел Погосян: магия джаза
7 июня выступит саксофонист Павел Погосян с новой программой «Мелодия души: магия джаза». Зрителей ждут современные аранжировки популярных композиций, джазовые импровизации и изысканные мелодии.
Специальные события
Мировые хиты при свечах
13 июня в молодежном центре «Коса» прозвучат мировые хиты при свечах. Музыку из известных кинофильмов исполнит оркестр с такими выразительными и редкими инструментами, как кларнет, саксофон и дудук.
Спектакль за сценой
5 и 6 июня в Астраханской филармонии пройдет премьера Астраханского театра танца — театрально-хореографическое шоу «Спектакль за сценой: когда гаснут софиты». Зрителей ждут захватывающие хореографические композиции в стиле балет, фьюжн, джаз, танго и модерн.