Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Татьяна Овсиенко, «Золушка» и золото сарматского вождя

Куда сходить и что посмотреть в Астрахани в июне

Лето в Астрахани обещает порадовать астраханцев и гостей города различными концертами. На них выступят популярная певица Татьяна Овсиенко, Хор Сретенского монастыря, саксофонист Павел Погосян, а также прозвучат мировые хиты при свечах. Театры представят классические сюжеты («Золушка», «Дубровский») в новом исполнении. А музеи удивят посетителей старинными открытками с видами родного города, работами известных живописцев и золотыми украшениями сарматского вождя, найденными во время раскопок древних захоронений в Северном Прикаспии.

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Выставки

«Лето. Цветы и фрукты»

Дом-музей Б. М. Кустодиева с 5 июня открывает выставку «Лето. Цветы и фрукты», на которой представлены произведения известных отечественных художников XX века (П. Кончаловский, С. Сахаров, Е. Кругликова), так и современных авторов (Л. Тадевосян, К. Тихонова, Е. Реутова, М. Востокова). Эксперименты с композицией, цветом и фактурой предлагают зрителю свежий взгляд на привычные сюжеты.

«Золотая кладовая»

В краеведческом музее можно посетить выставку «Золотая кладовая» и увидеть уникальные археологические предметы, найденные во время раскопок древних захоронений на территории Северного Прикаспия. Особого внимания заслуживают золотые украшения сарматского вождя из знаменитого захоронения у села Косика Енотаевского района.

«Волжские города на открытках»

Также в краеведческом музее работает выставка «Волжские города на открытках издательства Акционерного общества Гранберг». Предметный ряд охватывает период с XIX по XX век. В экспозицию вошли открытки и фотодокументы, запечатлевшие природные и архитектурные достопримечательности, а также застывшие во времени пейзажи волжских городов.

Гауптвахта астраханского гарнизона

В Астраханском кремле есть уникальный объект кремлевских сооружений 1808 года в стиле классицизма. Астраханцы и гости города, посетив гауптвахту, познакомятся с бытом солдат XIX века, их вооружением, увидят обмундирование офицеров, солдат, одежду арестантов. Там же находятся офицерская гостиная, кабинет начальника гарнизона, караульное помещение и карцер.

Спектакли

«Золушка»

19, 20 и 21 июня Астраханский государственный театр оперы и балета приглашает на премьеру — балет «Золушка». Любимая с детства сказка оживет в танце в совершенно новой версии.

«Дубровский»

6 июня Астраханский ТЮЗ приглашает на постановку «Дубровский». Зрителей ждет не классический «разбойничий роман», а трагифарс.

«Принцесса-вредина»

12, 27 и 28 июня Астраханский театр кукол ждет зрителей на спектакль «Принцесса-вредина» о том, как богатая и избалованная героиня недовольна всем вокруг. Однако встреча с простым певцом, который считает, что счастье не находят, а создают, меняет все. Добрый и динамичный спектакль подарит зрителям море положительных эмоций.

Концерты

Хор Сретенского монастыря

11 июня в филармонии пройдет юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию коллектива. Зрители смогут услышать любимые песни и образцы духовной музыки.

Татьяна Овсиенко

14 июня в АДК «Аркадия» состоится концерт популярной эстрадной певицы Татьяны Овсиенко, на котором прозвучат любимые хиты. Организаторы обещают зрителям заряд эмоций и теплую, душевную атмосферу в зале.

Павел Погосян: магия джаза

7 июня выступит саксофонист Павел Погосян с новой программой «Мелодия души: магия джаза». Зрителей ждут современные аранжировки популярных композиций, джазовые импровизации и изысканные мелодии.

Специальные события

Мировые хиты при свечах

13 июня в молодежном центре «Коса» прозвучат мировые хиты при свечах. Музыку из известных кинофильмов исполнит оркестр с такими выразительными и редкими инструментами, как кларнет, саксофон и дудук.

Спектакль за сценой

5 и 6 июня в Астраханской филармонии пройдет премьера Астраханского театра танца — театрально-хореографическое шоу «Спектакль за сценой: когда гаснут софиты». Зрителей ждут захватывающие хореографические композиции в стиле балет, фьюжн, джаз, танго и модерн.