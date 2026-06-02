«Кипелов», Хор Сретенского монастыря и отель двух миров

В Волгограде лето начнется с концерта легендарной рок-группы «Кипелов» и юбилейного концерта Хора Сретенского монастыря. В театрах запланированы премьеры и даже научно-фантастическое шоу с участием микрогероев, а герой одной из лучших французских постановок попадет в кому и окажется в отеле двух миров. Музеи расскажут о том, как торговали в Царицыне на рубеже веков, представят документы о подписании акта капитуляции Германии и познакомят с подлинными предметами буддийской культуры XIX века.

Выставки «Купеческая лавка» Волгоградский областной краеведческий музей приглашает посетить экспозицию «Купеческая лавка», которая стилизована под магазин торгового дома «Я.В. Губанов и сыновья» начала прошлого века в Царицыне — городе, который во второй половине XIX — начале XX века считался торговым. «Капитуляция Германии. 1945» Перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва» работает фотодокументальная выставка «Капитуляция Германии. 1945», на которой представлены документы и фотографии, касающиеся подписания исторического акта. Посетители смогут больше узнать о последних днях войны и событиях, которые предшествовали этому знаменательному дню. «Калмыцкая кибитка» В этнографических экспозициях музея-заповедника «Старая Сарепта» можно побывать на выставке «Калмыцкая кибитка» и увидеть подлинные предметы буддийской культуры XIX века, раритетные предметы домашнего обихода калмыков и национальные одежды. «Натюрморт. XX век» Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова ждет всех желающих в выставочном зале (ул. им. маршала Чуйкова, д. 37) на инклюзивную выставку «Натюрморт. XX век» в рамках экспозиции «Машков. Порталы времени». К каждому экспонату прилагается краткое описание художественного произведения.

Спектакли «Летучая мышь» 28 июня Волгоградский музыкальный театр приглашает на премьеру — оперетту в трех действиях «Летучая мышь», которая ознаменует закрытие 94-го театрального сезона. Забавная путаница на балу у князя Орловского объединяет искрящийся юмор и венский шарм в знаменитой оперетте Иоганна Штрауса. «Отель двух миров» 10 июня в Новом экспериментальном театре пройдет одна из лучших пьес французского театра «Отель двух миров». Она рассказывает о молодом французе-мизантропе, который пьяным врезается в дерево и попадает в кому, а его душа бродит по отелю двух миров. В этом странном мире может случиться все, что угодно. Даже чудо. «Микросупергерои» 10 и 11 июня в Молодежном театре пройдет не просто спектакль, а самое настоящее научно-популярное ток-шоу «Микросупергерои». Артисты предлагают зрителям отправиться в путешествие по самым невероятным уголкам планеты и познакомиться с уникальными существами, которые ее населяют. «Русалочка» 20 июня Волгоградский областной театр кукол приглашает на премьеру — морскую сказку в одном действии «Русалочка». Сказка Г.Х. Андерсена о том, что на самом деле делает человека человеком, понятна детям и станет важным разговором в семейном кругу.

Концерты Группа «Кипелов» 2 июня в выставочном комплексе Экспоцентр пройдет концерт рок-группы «Кипелов», которой руководит Валерий Кипелов. С начала 2024 года знаменитый коллектив презентует новую программу «Весы судьбы», которую смогут оценить волгоградцы и гости города. Хор Сретенского монастыря 10 июня в Волгоградской филармонии состоится юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию творческой деятельности. Духовная музыка и песни военных лет, которые исполнит хор, объединяют прошлое и будущее России, а также времена и народы.