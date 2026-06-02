«Кипелов», Хор Сретенского монастыря и отель двух миров
Куда сходить и что посмотреть в Волгограде в июне
В Волгограде лето начнется с концерта легендарной рок-группы «Кипелов» и юбилейного концерта Хора Сретенского монастыря. В театрах запланированы премьеры и даже научно-фантастическое шоу с участием микрогероев, а герой одной из лучших французских постановок попадет в кому и окажется в отеле двух миров. Музеи расскажут о том, как торговали в Царицыне на рубеже веков, представят документы о подписании акта капитуляции Германии и познакомят с подлинными предметами буддийской культуры XIX века.
Выставки
«Купеческая лавка»
Волгоградский областной краеведческий музей приглашает посетить экспозицию «Купеческая лавка», которая стилизована под магазин торгового дома «Я.В. Губанов и сыновья» начала прошлого века в Царицыне — городе, который во второй половине XIX — начале XX века считался торговым.
«Капитуляция Германии. 1945»
Перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва» работает фотодокументальная выставка «Капитуляция Германии. 1945», на которой представлены документы и фотографии, касающиеся подписания исторического акта. Посетители смогут больше узнать о последних днях войны и событиях, которые предшествовали этому знаменательному дню.
«Калмыцкая кибитка»
В этнографических экспозициях музея-заповедника «Старая Сарепта» можно побывать на выставке «Калмыцкая кибитка» и увидеть подлинные предметы буддийской культуры XIX века, раритетные предметы домашнего обихода калмыков и национальные одежды.
«Натюрморт. XX век»
Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова ждет всех желающих в выставочном зале (ул. им. маршала Чуйкова, д. 37) на инклюзивную выставку «Натюрморт. XX век» в рамках экспозиции «Машков. Порталы времени». К каждому экспонату прилагается краткое описание художественного произведения.
Спектакли
«Летучая мышь»
28 июня Волгоградский музыкальный театр приглашает на премьеру — оперетту в трех действиях «Летучая мышь», которая ознаменует закрытие 94-го театрального сезона. Забавная путаница на балу у князя Орловского объединяет искрящийся юмор и венский шарм в знаменитой оперетте Иоганна Штрауса.
«Отель двух миров»
10 июня в Новом экспериментальном театре пройдет одна из лучших пьес французского театра «Отель двух миров». Она рассказывает о молодом французе-мизантропе, который пьяным врезается в дерево и попадает в кому, а его душа бродит по отелю двух миров. В этом странном мире может случиться все, что угодно. Даже чудо.
«Микросупергерои»
10 и 11 июня в Молодежном театре пройдет не просто спектакль, а самое настоящее научно-популярное ток-шоу «Микросупергерои». Артисты предлагают зрителям отправиться в путешествие по самым невероятным уголкам планеты и познакомиться с уникальными существами, которые ее населяют.
«Русалочка»
20 июня Волгоградский областной театр кукол приглашает на премьеру — морскую сказку в одном действии «Русалочка». Сказка Г.Х. Андерсена о том, что на самом деле делает человека человеком, понятна детям и станет важным разговором в семейном кругу.
Концерты
Группа «Кипелов»
2 июня в выставочном комплексе Экспоцентр пройдет концерт рок-группы «Кипелов», которой руководит Валерий Кипелов. С начала 2024 года знаменитый коллектив презентует новую программу «Весы судьбы», которую смогут оценить волгоградцы и гости города.
Хор Сретенского монастыря
10 июня в Волгоградской филармонии состоится юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию творческой деятельности. Духовная музыка и песни военных лет, которые исполнит хор, объединяют прошлое и будущее России, а также времена и народы.
Специальные события
Праздник станицы
21 июня в Волгоградской филармонии состоится масштабный концерт традиционной казачьей песенной культуры «Праздник станицы», в котором примут участие ведущие исполнители и коллективы Волгоградского края. Зрители смогут погрузиться в мир казачьих песен, наполненных духом свободы, историей и силой народного творчества.
«Звукотишина»
7 июня в музее-заповеднике «Старая Сарепта» музыкант-мультиинструменталист, композитор, путешественник Андрей Ясинский подарит зрителям космическую мелодию, проникающую в сердце. Ритмы музыки переплетутся со звуками природы и создадут гармонию, которая успокаивает душу.
«Орган + рок = лучшее»
16 июня в филармонии состоится незабываемый концерт «Орган + рок = лучшее» с настоящим музыкальным и световым шоу и исполнением любимых хитов. В главных ролях: органист-виртуоз из Москвы Иван Гавриков, эстрадная группа «Странники» под руководством художественного руководителя Вячеслава Скворцова и солисты Волгоградской филармонии.