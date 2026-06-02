Александр Розенбаум, Олег Погудин и балет имени Игоря Моисеева

В июне в Пензе пройдут концерты Александра Розенбаума и народного артиста России Олега Погудина, а также выступление легендарного балета имени Игоря Моисеева. Театры приглашают на премьеры, комедии и постановку «Лунный сыр» в сиянии звездного неба. В музеях можно отправиться в путешествие по Юпитеру, узнать правду о вечных двигателях и погрузиться в быт крестьянской избы. А на гастрономическом празднике «Пенза Гастро Фест» шефы научат готовить как профи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минкульт Пензенской области Фото: Минкульт Пензенской области

Выставки «Космопарк» В ТЦ ЦУМ до 5 июля будет работать большая интерактивная выставка «Космопарк», которая заставит позабыть о реальности. На ней можно увидеть Землю из космоса, стать настоящим космонавтом, прогуляться по Юпитеру и даже научиться управлять космическим кораблем. «Электричество» В Музее науки «Реактор» по предварительной записи проводится экскурсия по выставке «Электричество», на которой можно узнать про изобретение пензенского гения — свечу Яблочкова, увидеть невидимое — силовые линии магнитного поля, сделать выстрел из настоящей электромагнитной пушки Гаусса, раскрутить электрофорную машину и узнать правду о вечных двигателях. «В крестьянской избе» Музей народного творчества г. Пензы ждет посетителей на экспозицию «В крестьянской избе», на которой наглядно представлены предметы традиционного народного искусства в повседневном крестьянском быту начала XX века. «Илья Николаевич Ульянов в Пензе и его окружение» В музее И.Н. Ульянова работает экспозиция, которая рассказывает о педагоге и просветителе Ульянове, его научных исследованиях, которые он проводил в Пензе, а также его соратниках. Посетители увидят подлинные физические приборы, которые И.Н. Ульянов использовал в качестве наглядных пособий на своих уроках, мебель и бытовые вещи того времени, книги из фундаментальной библиотеки пензенской гимназии и дворянского института.

Спектакли «Ганди молчал по субботам» 7 и 23 июня Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского приглашает на премьеру — изломанную историю без антракта «Ганди молчал по субботам». Зрители увидят не только трагедию распада семьи, но и услышат призыв к сохранению семейных ценностей, искренности и честности между близкими людьми. «Баллада о рыцаре Родриго» 13 и 14 июня театр «Дом Мейерхольда» ждет зрителей на комедию по мотивам венецианских сказок «Баллада о рыцаре Родриго». Это забавная история портняжки Пипино с элементами сказки и детектива. Итальянская и арабская народная музыка, которая используется в спектакле, придется по душе всем ценителям прекрасного. «Лунный сыр» 7, 14 и 21 июня театр «Кукольный дом» представит в планетарии постановку «Лунный сыр» в сиянии бескрайнего звездного неба. На обычной крыше встречаются загадочный крыс и два кота и фантазируют о пасте с лунным сыром. Зрители узнают, каков лунный сыр на вкус, посетив спектакль.

Концерты Олег Погудин 3 июня в Пензенской областной филармонии выступит народный артист России Олег Погудин, которого называют «серебряным голосом России» и «королем романса», с программой «Избранное», в которой прозвучат в сопровождении его инструментального ансамбля танго, лирические песни, романсы, ставшие отечественной классикой. Александр Розенбаум 10 июня в киноконцертном зале «Пенза» выступит один из ярчайших представителей жанра авторской песни Александр Розенбаум, который исполнит песни, полюбившиеся многим поколениям зрителей. Теплая и дружеская атмосфера, которая царит на его концертах, позволит по-новому познать загадочность и глубину человеческой души. Балет имени Игоря Моисеева 25 июня в киноконцертном зале «Пенза» выступит знаменитый ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Новый жанр, соединивший классический танец с фольклором, стал зримой песней и немой поэзией. Шедевры Игоря Моисеева давно стали мировой классикой.