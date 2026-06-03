Подписное издание полиса

«Яндекс» (MOEX: YDEX) последним из крупных операторов торговых площадок начал развивать услуги страхования по подписке. За счет подобного сервиса маркетплейсы повышают лояльность клиентов и увеличивают объемы комиссионного вознаграждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Яндекс» вышел на новый этап развития страхового направления, запустил страхование по подписке, рассказали “Ъ” в компании. В частности, в приложение по вызову такси теперь встроена возможность оформить ОСАГО и каско, а также страхование квартиры. Стоимость услуги на месяц не превышает 1 тыс. руб. в месяц. Причем в ряде случаев можно оформить услуги на месяц, несколько дней или несколько часов. При этом компания выполняет функции страхового агента и зарабатывает «на комиссионном вознаграждении, а страховые услуги предоставляют лицензированные страховые компании-партнеры».

Страхование по подписке ранее уже внедрили маркетплейсы Ozon и Wildberries (РВБ). Так, в Ozon заявили, что по подписке «уже работают страхование квартир и страхование от мошенничества». Причем также предлагаются как ежегодные, так краткосрочные полисы. У Wildberries по подписочной модели доступно, в частности, страхование ПВЗ и страхование товаров.

Wildberries, Ozon и «Яндекс» запустили страховые направления полтора года назад (см. “Ъ” от 3 октября и 19 ноября 2024 года). Ozon к настоящему времени перешел на партнерскую модель, которая подразумевает участие в создании продукта и условий, при этом полностью берет на себя работу с клиентом и поддержку. «Яндекс» работает по агентской схеме — продукт разрабатывается вместе со страховой компанией и продается под брендом сервиса. Объединенная компания РВБ развивает партнерскую модель и рассматривает вхождение в капитал «Росгосстраха» (см. “Ъ” от 31 мая).

Запуск страхования по подписке для электронных платформ углубляет монетизацию огромной аудитории без дополнительных затрат на привлечение, отмечают эксперты. «Основная конкуренция за эти объемы разворачивается не между самими страховыми компаниями, а между маркетплейсами и банковскими экосистемами, каждый из которых стремится стать главной точкой контакта клиента в момент принятия финансовых решений»,— поясняет директор департамента «Страхование» группы «Рексофт» Никита Евсеенко. В таких партнерствах маркетплейс зарабатывает на агентской комиссии, а «страховщики играют роль инфраструктурных провайдеров», отмечает он.

Страхование по подписке отличается от традиционного страхования условиями оплаты — не сразу за год, а малыми долями, например ежемесячно. «Это значительно повышает шансы на покупку и, соответственно, получение комиссии платформой, поскольку небольшой платеж легче воспринимается клиентом, несмотря на то что в пересчете на год полис может стоить дороже годового»,— поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Кроме того, по его словам, огромный охват клиентской базы позволяют сделать точечные предложения. Клиентская база «Яндекса» составляет более 110 млн пользователей, Ozon — более 65 млн человек. У Wildberries ежемесячная аудитория составляет 81 млн человек. Кроме того, подписка снимает с клиента необходимость помнить о сроках действия полиса — как поясняют в Wildberries, «поскольку защита может действовать непрерывно, без разрыва покрытия, что особенно важно для продуктов, связанных с повседневными рисками».

Такой подход активно реализуется за рубежом. «Согласно опросам, 30% потребителей в США и 20% потребителей в Европе готовы покупать страхование у компаний вроде Amazon, eBay и т. д.»,— отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова (см. “Ъ” от 14 февраля 2025 года). При этом объем российского сегмента страхования по подписке в сегменте имущественного страхования и страхования ответственности составляет 30–50 млрд руб. в год, оценивает финансовый эксперт Андрей Бархота. И 60–80% рынка могут занять маркетплейсы, считает эксперт. Причем размер их комиссионных можно составить 5–15 млрд руб., оценивает господин Бархота.

Вместе с тем эксперты указывают на риски, тем более что страхование по подписке устроено сложнее, чем страхование на год. «Необходимо создать ценность у предложения, а также обеспечить отсутствие серьезных проблем, чтобы недовольный клиент не отказался от взаимодействия с маркетплейсом из-за низкого качества продукта»,— считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Юлия Пославская