ЦОДД Москвы: в июне число автомобилей на дорогах уменьшится на 100 тысяч

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует в летний период сокращение общего числа автомобилей, выезжающих на дороги, на 100 тыс., или на 4%. Если весной, по данным центра, на улично-дорожную сеть ежесуточно выезжает 2,55–2,63 млн автомобилей, то в текущем месяце прогнозируется снижение до 2,45–2,53 млн. По выходным на дорогах будет примерно на 270 тыс., или на 11%, меньше транспортных средств.

Сокращение интенсивности движения ожидается:

— на Алтуфьевском шоссе (при движении из центра);

— на Осташковской улице (при движении из центра);

— на Дмитровском шоссе (при движении из центра);

— на проспекте Генерала Дорохова (при движении в центр);

— на проспекте Маршала Жукова (при движении в центр).

При этом, как говорят в ЦОДД, нельзя исключать локальные затруднения в отдельные дни и часы, например в пятницу вечером на вылетных направлениях в сторону области. Дополнительную нагрузку могут создавать дорожные работы, перекрытия, интенсивные осадки и ДТП. По пятницам традиционно будет расти нагрузка на вылетных магистралях в сторону области, а по воскресеньям — на въезд в город. Прогноз строится на устойчивой сезонной динамике, пояснили «Ъ» в ЦОДД.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов обращает внимание на то, что на освободившихся от трафика дорогах водители нередко превышают скорость и резко перестраиваются. «Просим автомобилистов соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть внимательнее к пешеходам, велосипедистам, пользователям СИМ и мотоциклистам»,— сказал он.

Иван Буранов