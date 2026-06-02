Сотрудников Ростехнадзора в Саратове заподозрили в получении взяток за лицензии

Три уголовных дела возбудили в отношении должностных лиц Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Их подозревают в получении взяток в значительном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору (ч. 2, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие установило, что в апреле, июле и августе 2025 года чиновники, действуя как лично, так и через посредника, а также в составе группы, получили от жителей Саратова, представлявших интересы коммерческих структур, взятки. За эти они обеспечивали регистрацию спецтехники, выдачу лицензий на ее эксплуатацию и не включали выявленные нарушения в акты. Суммы в СК не уточняют.

Сейчас следователи собирают доказательную базу. Правовую оценку также получат посредник и взяткодатели.

Нина Шевченко