Курьеры поневоле

В Мордовии к 7,5 года особого режима приговорили рецидивиста Александра Ибрагимова за подстрекательство и пособничество в незаконном обороте наркотиков по заданию оперуполномоченного ФСБ, желавшего улучшить статистику раскрываемости наркопреступлений. Заключенный из исправительной колонии заказывал в даркнете покупку партий амфетамина, а затем по мессенджеру вербовал «челноков» — людей, которые бы перевозили наркотики до места засады, где их брали с поличным. Среди потерпевших оказались и молодые нижегородцы. Мать одного из них просит прокурора республики прекратить уголовное дело о перевозке наркотиков как незаконное. Бывшего сотрудника силового ведомстсва, организовавшего схему, арестовали и судят в Пензе.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вступил в законную силу приговор Верховного суда Республики Мордовия в отношении неоднократно судимого за мошенничество и другие преступления Александра Ибрагимова. Он полностью признал свою вину, выдал вещественные доказательства и дал показания на бывшего оперуполномоченного отдела ФСБ в поселке Явас Виталия Кулагина. Как следует из приговора, теперь уже бывшего чекиста следствие считает организатором преступной группы по фабрикации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В начале 2024 года у оперуполномоченного «возник умысел» искусственно завысить показатели раскрываемости по наркопреступленям. Для этого Виталий Кулагин помог осужденному Александру Ибрагимову выйти из ШИЗО и предоставил ему в колонии кабинет оперативных работников с мобильными телефонами, ноутбуком и доступом в интернет.

За помощь в реализации плана по улучшению раскрываемости оперуполномоченный пообещал осужденному вознаграждение и хорошие условия заключения.

Александр Ибрагимов через мессенджер анонимно закупал в даркнете партии амфетамина весом около 200 граммов. Поставщики прятали пакеты в тайниках возле деревень Дмитровского района Московской области. Затем заключенный также в режиме онлайн вербовал «челноков», перед которыми стояла задача забрать наркотики из закладок и отвезти их адресатам в Пензу.

Из колонии осужденный заказывал курьерам такси, координировал всю поездку и наводил машину с «челноками» к месту засады в Зубово-Полянском районе Мордовии, где перевозчиков ждал патруль ГИБДД и оперуполномоченный. У задержанных изымали партии наркотиков и возбуждали уголовные дела.

Из приговора осужденного Ибрагимова следует, что сотрудник спецслужбы изымал у курьеров мобильники с компрометирующей их перепиской, но стирал его голосовые сообщения, чтобы их схему случайно не раскрыли. Так было проведено пять задержаний.

В марте 2024 года также была попытка спровоцировать задержание «челнока», который вывез бы из тайника автомат Калашникова и гранату, чтобы потом представить его как работающего на Украину диверсанта. На роль перевозчика оружия дистанционно подыскали уроженца Санкт-Петербурга. Однако в этот день случился теракт в московском «Крокус Сити Холле», поэтому из-за усиленных мер безопасности перевозку оружия отменили.

За провокацию и подстрекательство в искусственном создании наркопреступлений и вовлечении в них граждан Александр Ибрагимов был осужден на 7,5 года особого режима. Выяснилось, что наркотики он закупал на средства своих матери и брата, убедив их, что иначе его в колонии могут убить.

Задержанные курьеры попадали в СИЗО, становясь обвиняемыми по уголовным делам о хранении и перевозке наркотиков.

Двое потерпевших, чтобы избежать реального срока, заключили военные контракты и уехали на СВО. Один из них пропал без вести, второй в результате ранения потерял ногу. Родные потерпевших заявили к Александру Ибрагимову гражданские иски о возмещении вреда в размере до 30 млн руб. Суд не стал рассматривать эти заявления, посчитав, что, если организатором провокаций был сотрудник органов госбезопасности, то и ответчиком в дальнейшем должен стать бюджет РФ или региональная казна.

Среди потерпевших оказались и два нижегородских юноши. Как рассказала «Ъ-Приволжье» мать одного из них, Дмитрия Буцелова, ее сын-инвалид польстился на приглашение друга поехать в Москву «погулять» за его счет. По словам матери и защиты, Дмитрий Буцелов оказался вовлечен в перевозку наркотиков против своей воли. Уголовное дело в отношении его друга в 2024 году прекратили, так как на момент задержания он оказался несовершеннолетним.

Елена Буцелова просит прокурора Мордовии прекратить уголовное дело против ее сына, возбужденное в ходе провокации. Она мотивирует это тем, что по тем же самым событиям Дмитрий Буцелов проходит потерпевшим по уголовному делу в отношении Виталия Кулагина. Чекист уже уволился со службы, его арестовали и сейчас судят в военном гарнизонном суде Пензы.

В управлении ФСБ РФ по Республике Мордовия обстоятельства увольнения бывшего оперуполномоченного не комментируют.

Роман Кряжев