Бывшему сенатору Арашукову суд отказал в переводе в другую колонию

Приговоренному к пожизненному сроку лишения свободы бывшему сенатору Рауфу Арашукову суд отказал в удовлетворении прошения о переводе в другую колонию. Об этом во вторник, 2 июня, сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на информацию осведомленного источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отец и сын Арашуковы в декабре 2022 года при оглашении приговора

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Отец и сын Арашуковы в декабре 2022 года при оглашении приговора

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рауф Арашуков отбывает наказание в Оренбургской области, в колонии «Черный дельфин» под Соль-Илецком. Как ранее сообщал «Ъ», свое прошение о переводе в другую колонию Рауф Арашуков подавал еще в марте этого года при рассмотрении апелляции на приговор по делу о взятке сотруднику УФСИН. Он просил суд перевести его в колонию особого режима ИК-6, размещенную в Мордовии и известную как «Торбеевский централ». Известно, что в этой колонии отбывает пожизненный срок его отец — Рауль Арашуков. Рауф Арашуков отмечал в прошении, что хотел быть ближе к отцу.

Рауфа Арашукова задержали в начале 2019 года на заседании Совета Федерации, под стражу был также взят его отец — экс-советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. В конце 2022 года суд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств, хищениях газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд руб. Позднее Рауф Арашуков стал обвиняемым в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Суд установил, что Рауф Арашуков через посредника дал взятку сотруднику ФСИН в размере 3 млн руб. за создание привилегированных условий отбывания наказания. Аналогичную сумму в качестве второй части вознаграждения он передать не успел. Свою вину Рауф Арашуков не признал. В январе 2026 Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-чиновника к десяти годам лишения свободы со штрафом 120 млн руб. Областной суд в марте согласился с вынесенным приговором.

В минувшую субботу, 30 мая, как сообщает ТАСС, стало известно, что Рауф Арашуков также пытался предлагать сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятку $5 млн за создание привилегированных условий содержания, а также с той же целью предлагал 5 млн руб. для передачи начальнику УФСИН России по Оренбургской области.

Андрей Васильев