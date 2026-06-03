Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Itala Фото: Itala

Была в свое время в Италии такая автомобильная марка Itala Automobili. И название ее отлично отражало и ее суть, и ее судьбу. «Итальянские автомобили» — так можно вольно перевести на русский имя компании, которая была учреждена в 1904 году. Ее основали братья Чейрано —Джованни, Джованни-Баттиста, Эрнесто и Маттео. Первый сначала учился на часовщика, потом начал выпускать велосипеды, а после и автомобили. Пиком истории марки можно считать победу в гонках 24 часа Ле-Мана в 1928 году, когда два автомобиля Itala Tipo 61 выиграли в классе двухлитровых двигателей.

К слову, в продуктовом портфеле марки были и двигатели объемом 14,75 литра — это чудовищный по сегодняшним меркам объем, — а также особенные «фишки» в конструкции, например, роторные клапаны: один клапан мог обслуживать два цилиндра. История марки завершилась банкротством в 1934 году. Но на днях было объявлено, что с сентября нынешнего года в Италии снова можно будет купить автомобиль марки Itala.

Если первое пришествие бренда было чисто итальянской историей, то сегодняшнее… Совершенно верно — китайское. Под знаменитой некогда итальянской маркой будет продаваться кроссовер GAC GS3. Под капотом — полуторалитровая бензиновая «четверка», развивающая 170 л.с. без всяких там роторных клапанов. Правда, над внешностью машины поработало знаменитое ателье Italdesign, попробовавшее «пригламурить китайца» насколько это было возможно.

У Itala 35 переработаны практически все пластиковые детали экстерьера, включая бамперы, спойлер и решетку радиатора, элементы пятой двери и так далее. Светотехника осталась прежней, но, как отметили в ателье, она интегрирована в новый фирменный стиль. Так что те, кто огорчался, что наши «Москвичи» и «Волги», которые когда-то успешно шли на экспорт во Францию, Германию, Бельгию или Финляндию, — это сегодня китайские автомобили, пусть не огорчаются. Подобное происходит сейчас во всем мире. Как видим, и в Италии в том числе.

Дмитрий Гронский