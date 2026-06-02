Ульяновских самолетостроителей наградили орденом Почета

Коллектив ульяновского самолетостроительного завода «Авиастар» (филиал АО «Ил») награжден орденом Почета. Об этом говорится в указе президента РФ № 361 от 30.05.2026, опубликованном в понедельник на официальном портале государственных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В указе отмечается, что награда присваивается коллективу предприятия за достигнутые трудовые успехи в области авиационной промышленности.

В 2026 году Ульяновский авиационный промышленный комплекс (УАПК, ныне — филиал АО «Ил» — «Авиастар») отмечает 50-летие со дня основания. Указ о праздновании юбилея подписал президент России Владимир Путин 2 декабря 2025 года. Распоряжением губернатора Ульяновской области Алексея Русских 2026 год объявлен Годом авиастроителя в регионе.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве Ульяновского авиационно-промышленного комплекса вышло 16 апреля 1975 года. Официальной датой основания УАПК считается 10 июня 1976 года — день закладки первого колышка под фундамент главного корпуса.

Строительство было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На объект ехали молодые специалисты со всего СССР. Вместе с заводом в Ульяновске (на левом берегу Волги) одновременно строился жилой массив — Новый город.

В 1983 году была сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 5100 м и шириной 105 м — одна из самых длинных в мире. 30 октября 1985 года совершил первый испытательный полет первенец УАПК — самолет Ан-124 «Руслан». В 1990 году поднялся в небо первый пассажирский самолет Ту-204.

Сейчас основной продукцией «Авиастара» является транспортный самолет Ил-76МД-90А (глубокая модернизация легендарного Ил-76), первый полет которого состоялся 22 сентября 2012 года.

Андрей Васильев, Ульяновск