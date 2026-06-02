Пермь должна быть непокабелима
Мэрия предлагает изменить правила размещения проводов на фасадах зданий
Администрация Перми разработала очередные серьезные изменения Правил благоустройства города. Они предполагают демонтаж проводов и кабелей на фасадах зданий, а также запрет на их размещение. На приведение объектов в соответствие с новыми требованиями дается срок 5–10 лет. Инициатива коснется энергоснабжающих организаций и операторов связи. Последние пока только изучают предлагаемые властями изменения. Энергетики считают, что проект противоречит федеральному законодательству и требует серьезных финансовых вложений, что приведет к росту тарифов для населения.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Мэрия Перми подготовила изменения в Правила благоустройства города, которыми вводятся новые требования к внешнему виду фасадов и крыш капитальных, а также некапитальных зданий на территории города. Согласно проекту документа, будет запрещено размещение на зданиях воздушных линий связи и электропередачи, а также воздушно-кабельных переходов. Вывод линий на главные фасады должен обеспечиваться путем прокладки подземным способом.
В то же время допускается размещение на главных фасадах капитальных и некапитальных объектов линий связи, линий передачи электроэнергии в коробах шириной не более 0,1 м. Короба должны быть закреплены параллельно контуру здания и соответствовать цветовому решению части фасада.
Предполагается, что проект будет внесен на рассмотрение депутатов Пермской городской думы и рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. В случае принятия новые правила вступят в силу уже в сентябре.
Как сообщили в администрации Перми, новые требования во многом схожи с ранее принятыми решениями о размещении на фасадах вывесок и кондиционеров. «Прокладка линий связи и электропередачи воздушным способом в условиях плотной многоэтажной застройки с использованием фасадов и крыш зданий искажает архитектурный облик города»,— пояснили в мэрии. Как считают в администрации, изменения «не приведут к ограничению технических возможностей для получения потребителями качественных услуг связи».
Для приведения фасадов и крыш в соответствие с правилами предусмотрены длительные сроки: 5 лет для главных и боковых фасадов, 10 лет — для дворовых фасадов. Работы должны будут провести владельцы линий или владельцы здания, если собственник не идентифицирован. При этом требования о демонтаже не коснутся объектов критической информационной инфраструктуры.
Проект изменений прошел процедуру оценки регулирующего воздействия. Как следует из опубликованного на сайте администрации документа, предложений со стороны участников публичных консультаций не поступило. Они принимались с 28 по 4 мая.
Напомним, в последнее время администрация города ведет масштабную работу по организации единого внешнего вида элементов благоустройства. Так, минувшей весной Пермская дума одобрила проект о новых требованиях для вывесок и фасадов на гостевом маршруте. Также было предложено установить единый внешний вид для нестационарных торговых объектов и особые требования для парковок в центре города и систем вентиляции на зданиях.
Опрошенные «Ъ-Прикамье» компании по-разному отнеслись к инициативе городских властей. В пермском филиале «Россети Урал» считают, что вносимые изменения противоречат федеральным законам и подзаконным актам, поэтому местные власти не могут принимать такие решения. Также специалисты компании отметили, что на внедрение изменений понадобятся существенные средства. Объем потенциальных затрат в компании пока не оценивали, но уточнили, что эти расходы придется предусматривать в рамках тарифного регулирования.
Операторы связи пока осторожно относятся к возможным затратам. Так, в МТС сообщили, что планомерно работают над модернизацией и упорядочением сетей в городской среде, поэтому «любые нормативные изменения, касающиеся размещения линий связи, рассматривают в рабочем порядке и прорабатывают возможные технические решения».
В «Ростелекоме» подтвердили, что часть оптических линий действительно размещена на фасадах зданий в Перми. «На данный момент мы внимательно изучаем изменения в правила благоустройства города. Как именно повлияют потенциальные перемены на деятельность компании, можно будет сказать, только оценив полный масштаб возможных работ. Мы готовы провести анализ и определить объем необходимых изменений для приведения сетей в соответствие с новыми требованиями. Предварительная оценка сроков и затрат будет произведена после завершения детального изучения ситуации»,— уточнили в компании.