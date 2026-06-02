Пермь должна быть непокабелима

Администрация Перми разработала очередные серьезные изменения Правил благоустройства города. Они предполагают демонтаж проводов и кабелей на фасадах зданий, а также запрет на их размещение. На приведение объектов в соответствие с новыми требованиями дается срок 5–10 лет. Инициатива коснется энергоснабжающих организаций и операторов связи. Последние пока только изучают предлагаемые властями изменения. Энергетики считают, что проект противоречит федеральному законодательству и требует серьезных финансовых вложений, что приведет к росту тарифов для населения.



Мэрия Перми подготовила изменения в Правила благоустройства города, которыми вводятся новые требования к внешнему виду фасадов и крыш капитальных, а также некапитальных зданий на территории города. Согласно проекту документа, будет запрещено размещение на зданиях воздушных линий связи и электропередачи, а также воздушно-кабельных переходов. Вывод линий на главные фасады должен обеспечиваться путем прокладки подземным способом.

В то же время допускается размещение на главных фасадах капитальных и некапитальных объектов линий связи, линий передачи электроэнергии в коробах шириной не более 0,1 м. Короба должны быть закреплены параллельно контуру здания и соответствовать цветовому решению части фасада.

Предполагается, что проект будет внесен на рассмотрение депутатов Пермской городской думы и рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. В случае принятия новые правила вступят в силу уже в сентябре.

Как сообщили в администрации Перми, новые требования во многом схожи с ранее принятыми решениями о размещении на фасадах вывесок и кондиционеров. «Прокладка линий связи и электропередачи воздушным способом в условиях плотной многоэтажной застройки с использованием фасадов и крыш зданий искажает архитектурный облик города»,— пояс­нили в мэрии. Как считают в администрации, изменения «не приведут к ограничению технических возможностей для получения потребителями качественных услуг связи».

Для приведения фасадов и крыш в соответствие с правилами предусмотрены длительные сроки: 5 лет для главных и боковых фасадов, 10 лет — для дворовых фасадов. Работы должны будут провести владельцы линий или владельцы здания, если собственник не идентифицирован. При этом требования о демонтаже не кос­нутся объектов критической информационной инфраструктуры.

Проект изменений прошел процедуру оценки регулирующего воздействия. Как следует из опубликованного на сайте администрации документа, предложений со стороны участников публичных консультаций не поступило. Они принимались с 28 по 4 мая.

Напомним, в последнее время администрация города ведет масштабную работу по организации единого внешнего вида элементов благоустройства. Так, минувшей весной Пермская дума одобрила проект о новых требованиях для вывесок и фасадов на гостевом маршруте. Также было предложено установить единый внешний вид для нестационарных торговых объектов и особые требования для парковок в центре города и систем вентиляции на зданиях.

Опрошенные «Ъ-Прикамье» компании по-разному отнеслись к инициативе городских властей. В пермском филиале «Россети Урал» считают, что вносимые изменения противоречат федеральным законам и подзаконным актам, поэтому местные власти не могут принимать такие решения. Также специалисты компании отметили, что на внедрение изменений понадобятся существенные средства. Объем потенциальных затрат в компании пока не оценивали, но уточнили, что эти расходы придется предусматривать в рамках тарифного регулирования.

Операторы связи пока осторожно относятся к возможным затратам. Так, в МТС сообщили, что планомерно работают над модернизацией и упорядочением сетей в городской среде, поэтому «любые нормативные изменения, касающиеся размещения линий связи, рассматривают в рабочем порядке и прорабатывают возможные технические решения».

В «Ростелекоме» подтвердили, что часть оптических линий действительно размещена на фасадах зданий в Перми. «На данный момент мы внимательно изу­чаем изменения в правила благо­устройства города. Как именно повлияют потенциальные перемены на деятельность компании, можно будет сказать, только оценив полный масштаб возможных работ. Мы готовы провести анализ и определить объем необходимых изменений для приведения сетей в соответствие с новыми требованиями. Предварительная оценка сроков и затрат будет произведена пос­ле завершения детального изучения ситуации»,— уточнили в компании.

Ирина Суханова