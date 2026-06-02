Черноземье 02.06.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 3 июня Австралийский доллар 51,9745 Английский фунт 97,4985 Белорусский рубль 25,9364 Гонконгский доллар* 92,5624 Дирхам ОАЭ 19,7576 Доллар США 72,5597 Евро 84,6096 Индийская рупия** 76,2420 Казахстанский тенге** 14,8396 Канадский доллар 52,4389 Китайский юань 10,7312 СДР 99,3524 Сингапурский доллар 56,7582 Турецкая лира* 15,8199 Украинская гривна* 16,3644 Шведская крона* 78,3233 Швейцарский франк 92,3151 Японская иена** 45,4293 x *За 10. **За 100.