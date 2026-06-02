Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 3 июня

Австралийский доллар 51,9745
Английский фунт 97,4985
Белорусский рубль 25,9364
Гонконгский доллар* 92,5624
Дирхам ОАЭ 19,7576
Доллар США 72,5597
Евро 84,6096
Индийская рупия** 76,2420
Казахстанский тенге** 14,8396
Канадский доллар 52,4389
Китайский юань 10,7312
СДР 99,3524
Сингапурский доллар 56,7582
Турецкая лира* 15,8199
Украинская гривна* 16,3644
Шведская крона* 78,3233
Швейцарский франк 92,3151
Японская иена** 45,4293
x

*За 10. **За 100.