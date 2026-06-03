Кто из депутатов Госдумы проиграл праймериз

По подсчетам “Ъ”, как минимум 37 действующих депутатов Госдумы, принимавших участие в предварительном голосовании «Единой России», оказались на непроходных местах. Больше всего проигравших — сразу пятеро — в Дагестане. Абдулхаким Гаджиев и Бийсултан Хамзаев уступили участнику СВО Эневру Набиеву в Махачкалинском округе, Джамаладин Гасанов пришел четвертым в Буйнакском, а Мурад Гаджиев — вторым в Дербентском. Кроме того, Сайгидпаша Умаханов занял лишь 12-е место по списку.

Герой России, бывший начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Андрей Красов, по всей видимости, уступит свой Рязанский округ участнику СВО, библиотекарю Сергею Боярскому. Депутат Красов набрал 23,5 тыс. голосов, а господин Боярский — 20,4 тыс., однако благодаря бонусу в 25%, который добавляется к результату всех ветеранов СВО, победителем должен стать именно последний.

Петербуржец Михаил Романов проиграл Восточный округ тренеру по дзюдо Михаилу Рахлину, Ольга Тимофеева (Невинномысский округ) — члену Ставропольской думы Дмитрию Шуваеву, Рафаэль Марданшин (Благовещенский) — башкирскому депутату Юлаю Кидрасову, Александр Спиридонов (Архангельский) — главе Северодвинска Игорю Арсентьеву, Татьяна Соломатина (Томский) — муниципалу Илье Леонтьеву, Борис Гладких (Хабаровский) — мэру Сергею Кравчуку, а Владимир Бурматов (Металлургический) — челябинскому бизнесмену Алексею Денисенко.

В Крыму Алла Полякова и Константин Бахарев финишировали по списку на 3-м и 5-м местах соответственно, однако для попадания в новый созыв этого, скорее всего, не хватит: пять лет назад крымско-севастопольской группе досталось только три мандата, при этом в Севастополе на проходную позицию рассчитывает Дмитрий Белик. В Татарстане рискует не переизбраться Рустам Калимуллин, который оказался на 9-м месте при восьми вероятных мандатах, в Ростовской области — Николай Гончаров (5-е место при четырех), в Санкт-Петербурге — Елена Цунаева (4-е при трех). На Кубани, которую сейчас представляют восемь человек, «за бортом» могут остаться Дмитрий Пирог (9-е место) и Валерий Горюханов (11-е), а в Подмосковье (шесть мандатов) — Михаил Терентьев (10-е) и Отари Аршба (11-е).

Римма Утяшева (Башкирия) заняла 32-е место по списку, Алексей Веллер (Красноярский край) — 12-е, Алексей Лавриненко и Дмитрий Скриванов (Ставропольский и Пермский края) — 11-е, Николай Будуев (Бурятия) — 8-е, Наталия Полуянова и Валерий Скруг (Белгородская область) — 5-е и 7-е, Александр Скачков, Мария Василькова, Сергей Веремеенко, Леонид Ивлев и Александр Самокутяев (Забайкалье, Иркутская, Тверская, Ульяновская и Пензенская области) — 4-е, Андрей Гурлев — 3-е, а Мурат Хасанов (Адыгея) — 2-е. Но ни одно их них проходным не является. «Перебежчик» из ЛДПР Станислав Наумов пришел в Челябинской области лишь седьмым.

Андрей Прах