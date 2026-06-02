ГУ МЧС объявило в Ульяновской области желтый уровень опасности

Во вторник ГУ МЧС по Ульяновской области сообщило, что в регионе ожидается желтый уровень опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, до конца суток местами по Ульяновской области ожидаются гроза, локально ливни, град. В связи с плохой видимостью и значительным увеличением пути торможения автомобилей во время ливня жителям региона рекомендуется аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, использовать только наземные или подземные пешеходные переходы, по возможности надевать одежду со светоотражающими элементами, а водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Андрей Васильев, Ульяновск