ГУ МЧС объявило в Ульяновской области желтый уровень опасности
Во вторник ГУ МЧС по Ульяновской области сообщило, что в регионе ожидается желтый уровень опасности.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным ведомства, до конца суток местами по Ульяновской области ожидаются гроза, локально ливни, град. В связи с плохой видимостью и значительным увеличением пути торможения автомобилей во время ливня жителям региона рекомендуется аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, использовать только наземные или подземные пешеходные переходы, по возможности надевать одежду со светоотражающими элементами, а водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.