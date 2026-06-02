Дорога с концом

В Нижегородской области арбитражный суд разрешил многолетний спор комитета дорожного хозяйства Челябинска и компании «Нижавтодорстрой». С 2020 года администрация пыталась взыскать с организации 56,6 млн руб. неосновательного обогащения при ремонте улично-дорожной сети города. Однако суд удовлетворил требования частично, снизив сумму до 32,9 млн руб. Ранее заявление комитета дважды отклоняли и направляли на новое рассмотрение. «Нижавтодорстрой» в 2019 году заключил с комитетом контракт на ремонт дорог в Челябинске за 827 млн руб. Согласно документам суда, во время проверки выяснилось, что администрация неправильно определила начальную стоимость ремонтов, оплатила невыполненные работы, а подрядчик в ходе исполнения завысил цены из-за сложных условий. Эксперты считают, что заказчик работ вправе взыскивать неосновательное обогащение с подрядчика, даже если сам допустил нарушения.



Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил требования комитета дорожного хозяйства Челябинска к компании «Нижавтодорстрой» о взыскании неосновательного обогащения в рамках контракта по ремонту дорог. Вместо изначально запрашиваемых 56,6 млн руб. ответчику необходимо вернуть 32,9 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Судебные разбирательства между администрацией Челябинска и нижегородской компанией шли с марта 2020 года. Дважды первая инстанция отклоняла заявление комитета. Истец оспаривал эти решения в апелляции и кассации, после чего дело направляли на новое рассмотрение. Только с третьей попытки комитет выиграл суд.

Контракт, о котором идет речь, комитет дорожного хозяйства и «Нижавтодорстрой» заключили в июне 2019 года. Начальная стоимость работ превышала 827,7 млн руб. Нижегородская компания стала единственным участником и победителем закупки на ремонт улично-дорожной сети. Согласно данным сайта госзакупок, подрядчику нужно было до конца октября 2019 года выполнить ремонт на 18 дорожных участках в Челябинске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным сайта госзакупок, контракт был прекращен по соглашению сторон.

Согласно документам суда, завышение стоимости работ на 56 млн руб. выявили в ходе проверки, проведенной в октябре 2019 года. Основанием стало обращение челябинского отделения общественного движения «Народный фронт». Главное контрольное управление Челябинской области в ходе проверок установило, что комитет неправильно рассчитал начальную цену контракта и завысил ее на 22 млн руб., а также неверно определил стоимость работ по укладке асфальта, увеличив ее на 33 млн руб.

В определении также сказано, что комитет принял и оплатил работы, не соответствующие условиям контракта. Так, подрядчику нужно было установить более 2236 колец для колодцев за 516 тыс. руб. на участке улицы Свободы, от Братьев Кашириных до Торговой. Однако выяснилось, что работы фактически не выполнены.

Рассматривая заявление, суд учел, что аукцион на заключение контракта для ремонтных работ проводился трижды. Два раза торги не состоялись, но цена контракта при этом не менялась. Выполнение работ за 827 млн руб. является сложным для подрядчиков. Однако уменьшение цены на спорные 22 млн руб. не гарантировало скорейшее заключение контракта, из-за чего ремонт дорог в Челябинске начался бы с существенной задержкой. Суд посчитал, что у ответчика «отсутствовали объективные сомнения в достоверности предложенной истцом начальной максимальной цены контракта». По этой причине взыскивать эту сумму с «Нижавтодорстроя» первая инстанция отказалась.

В части второй суммы, 32 млн руб., суд установил, что стоимость ремонта была завышена из-за «стесненных условий» — подрядчик выполнял работы на одной полосе дороги, пока на второй продолжалось движение автомобилей. Однако суд посчитал, что доказательств «стесненным условиям» нет и увеличение цены является необоснованным. В результате именно эту сумму первая инстанция взыскала с «Ниж­автодорстроя».

В картотеке указано, что комитет дорожного хозяйства Челябинска подал жалобу на частичное удовлетворение требований. «Ъ-Южный Урал» направил запрос в городскую администрацию и компанию «Нижавтодорстрой». На момент написания материала ответ не поступил.

ООО «Нижавтодорстрой» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем и директором компании является Усик Петросян. Организация занимается строительством автодорог и автомагистралей. По данным «СПАРКа», в 2025 году «Нижавтодорстрой» получил выручку от продаж в размере 2 млрд руб., чистый убыток — 136 млн руб. В Челябинске компания в 2019 году работала впервые. В 2020 году «Нижавтодорстрой» также заключил контракты с комитетом дорожного хозяйства Челябинска и миндортрансом Челябинской области на общую сумму 1,8 млрд руб.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев отметил, что комитет вправе взыскивать неосновательное обогащение с подрядчика «даже при наличии собственных нарушений».

«В гражданско правовом смысле истцом выступает тот, за чей счет произошло обогащение другого лица. Здесь бюджет администрации Челябинска был источником денег, которые, по выводам проверок и суда, подрядчик получил без достаточных оснований. Значит, формально именно комитет как распорядитель и заказчик предъявляет иск. Гражданское законодательство прямо допускает, что неосновательное обогащение может возникнуть и в результате поведения самого потерпевшего. И это не лишает его права требовать возврата. Даже если заказчик сам ошибся при определении цены или при приемке, но в итоге подрядчик получил выгоду сверх той, на которую имел право, заказчик все равно может требовать вернуть излишне выплаченные средства»,— рассказал эксперт.

По его словам, инициирование такого иска также может рассматриваться как способ «продемонстрировать принятие мер к устранению ущерба бюджету со стороны именно заказчика, чтобы таким образом смягчить оценку своих действий контрольными и правоохранительными органами».

Ольга Воробьева