Цех да цех кругом

В Челябинске выставлена на продажу производственная база бывшего завода ЗАО «Росси», расположенная на проспекте Ленина, напротив цехов Челябинского тракторного завода. Объект выставлен на площадке объявлений «Авито» шестью лотами — пять производственных помещений и земельный участок. Совокупная цена шести объектов около 750 млн руб. Продавцом выступает частное лицо, действующее от имени собственника, который связан с бывшим первым вице-губернатором Челябинской области Владимиром Дятловым. Эксперты считают цену высокой, а время продажи — неудачным: спрос на подобные объекты есть только у тех, кто занимается производственным бизнесом, дела у которого сейчас обстоят не лучшим образом.



В Челябинске выставлена на продажу производственная база по адресу: пр. Ленина, д. 2А, расположенная напротив цехов Челябинского тракторного завода рядом с конечной остановкой общественного транспорта. База ранее принадлежала заводу ЗАО «Росси», производившему абразивные изделия и ликвидированному как юрлицо еще в 2015 году.

На площадке объявлений «Авито» одновременно появилось сразу шесть объявлений от одного и того же продавца. Пять из шести объектов — цеха и производственные площади бывшего абразивного завода (от 670 до 13,3 тыс. кв. м, всего — около 23,5 тыс. кв. м) ценой от 27,2 млн руб. до 286,99 млн руб. Шестой — земельный участок производственного назначения площадью 90,7 соток и ценой 61,9 млн руб. Общая цена выставленных на продажу объектов — 748,82 млн руб.

Продавцом в объявлениях указано частное лицо — некая Евгения. В разговоре с «Ъ-Южный Урал» она объяснила, что работает по доверенности от имени владельца объекта. Уточнив, что речь идет именно о бывшем заводе «Росси», Евгения сказала, что работает в компании, которой руководит бывший первый вице-губернатор Челябинской области Владимир Дятлов.

Владимир Дятлов в 2001–2003 годах занимал пост заместителя губернатора Челябинской области по экономике, а в 2003–2010 годах — первого заместителя губернатора по экономике, строительству и инфраструктуре (губернатором региона в то время был Петр Сумин)

После ухода с госслужбы Владимир Дятлов, по данным «СПАРК», руководил и входил в число владельцев ряда промышленных предприятий, в том числе «Абразивные заводы Урала» и ЗАО «Росси».

Дозвониться до Владимира Дятлова не удалось.

По данным картографических сервисов 2ГИС и «Яндекс. Карты», производственные площади, выставленные на продажу, могут быть заняты арендаторами, в том числе крупными. Так, здесь расположен в частности завод металлоконструкций «Система», специализирующийся на производстве и поставке опор трубопроводов.

Совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман уверен, что сразу и целиком этот объект вряд ли кто сейчас рискнет купить.

«750 млн руб. — это десять миллионов долларов. Прибавьте к этому необходимость дополнительных инвестиций в пере- или дооснащение объекта. Очень дорого. Мало у кого есть такие деньги в наличии, и еще меньше тех, кто желает их тратить сейчас. Поэтому и выставили объект по частям, так проще продать»,— подчеркнул Максим Фридман.

Эксперт считает, что после возможной продажи база не изменит своего производственного назначения.

«Большого спроса сейчас на такие базы нет. Подобные объекты, как правило, покупают те, кто четко понимает, чего он хочет, и уже занимается производством. А у них сейчас не лучшие времена. Пускать же под снос подобные базы с хорошей инфраструктурой, удачной локацией рядом с общественным транспортом, в достаточно хорошем состоянии и пытаться устраивать на их останках реновацию — это просто очень дорого, и вряд ли может когда-нибудь окупиться»,— считает Максим Фридман.

Риелтор, специалист по коммерческой недвижимости Лев Шпайзман отмечает, что в последнее время серьезно увеличилось количество объектов промышленной недвижимости, выставленных на продажу.

«Вероятно, дело в том, что у многих из тех, кто занимается малым или средним бизнесом, прежде всего, производственным, дела в последний год–два идут не очень хорошо, и перспектив улучшения положения дел пока не просматривается»,— считает Лев Шпайзман.

По мнению эксперта, выставить объект разными лотами, если есть такая возможность,— правильное решение: на объекты меньшей стоимости легче найти покупателя. «Главное, чтобы цена была адекватна. Сейчас не лучшее время для продажи»,— уверен эксперт.

Дмитрий Моргулес