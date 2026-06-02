В Ульяновской области весенний сев выполнен на 97%

По состоянию на 1 июня сев яровых культур в Ульяновской области выполнен на 97% от плана, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По данным регионального минсельхоза, сев яровых культур выполнен на площади почти 760 тыс. га, в частности, яровые зерновые и зернобобовые посеяны на площади почти 340 тыс. га или 97%, технические — почти на 396 тыс. га или 97,8% от плана. Кормовые культуры заняли площадь 22,4 тыс. га или 89% от плана. Посадка овощей в общественном секторе проведена на 702 га — 82% от плана, картофеля — на 793 га или 79% от запланированного объема. Как отметил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, в текущем году из-за погодных условий аграрии области приступили к севу яровых на две недели позже, чем в прошлом году, — 18 апреля. Кроме того, темпы сева сдерживались неблагоприятными погодными условиями. «Однако наши аграрии организовали процесс максимально интенсивно, в большинстве хозяйств работа шла в круглосуточном режиме. Максимальные суточные темпы сева в отдельные дни доходили до 45 тыс. га, опережая показатели прошлого года в 1,5 раза. Таким образом, высокая организация работ позволила сравнять темпы проведения посевной кампании», — отметил министр.

Андрей Васильев, Ульяновск