На Урале школьница ударила ножом сверстницу

В Полевском (Свердловская область) возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. Об этом сообщили в пресс-службе местного ОМВД.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, инцидент произошел днем 30 мая. Потерпевшая находилась с подругами около дома №98 на улице Розы Люксембург, когда к ним подошли две незнакомые девочки. Между подростками возник конфликт, и одна из школьниц ударила ножом сверстницу в спину.

У пострадавшей была диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки с повреждением левого легкого. Девочку прооперировали, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Напавшая девочка пояснила, что носила при себе перочинный нож для самообороны. В настоящее время она поставлена на профилактический учет в ПДН.

Полина Бабинцева

