В Ульяновской области будет создано еще одно военное училище

Еще одно военное училище планируется создать в Ульяновске. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Мы продолжаем системную работу по возрождению в регионе военного образования. На минувшей неделе у меня состоялись встречи с двумя заместителями министра обороны РФ, на которых обсуждались вопросы создания еще одного военного училища в Ульяновской области»,— сказал губернатор, отметив, что сейчас прорабатываются технические вопросы, после чего конкретные предложения будут направлены президенту России Владимиру Путину.

Андрей Васильев, Ульяновск